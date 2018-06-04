Украина приготовилась вернуть Москве воевавших за ДНР и ЛНР россиян

Киев готов провести обмен осужденных на Украине россиян на украинских граждан, арестованных на территории России. Об этом в понедельник, 4 июня, заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает телеканал «112 Украина».

По ее словам, на прошлой неделе украинская сторона обратилась к России с инициативой. «Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине за причастность к терактам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, для освобождения [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Станислава] Клыха, [Павла] Гриба и других политзаключенных Кремля», — сказала она.

«Мы не разграничиваем украинцев и крымских татар, а также тех, кто находится на оккупированных территориях (неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — добавила вице-спикер Рады.

К своим коллегам по парламенту она обратилась с просьбой апеллировать ко всем международным структурам, требуя от России освобождения украинцев до начала чемпионата мира по футболу 14 июня.

Не обошла своим вниманием Геращенко и украинских футбольных болельщиков. «Хочу обратиться к тем пяти тысячам украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты на чемпионат мира по футболу [в России]. Уважаемые украинцы, десять раз подумайте перед тем, стоит ли ехать туда, где вас могут схватить, задержать, и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов», — заключила она.

29 мая главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности были привлечены 32 гражданина России, принимавших участие в противостоянии на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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