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Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25

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Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 25. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о семи погибших и 300 пострадавших в результате удара стихии, обрушившейся на центральноамериканскую республику.

Всего в потенциально опасной зоне могут находиться до миллиона человек.

Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля.

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