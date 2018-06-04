В результате извержения вулкана в Гватемале погибли люди

Семь человек погибли, более 300 получили ранения в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом сообщает телеканал Antigua со ссылкой на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Вулкан второй раз в этом году выбросил пепел и лаву на высоту свыше шести километров. Всего в потенциально опасной зоне могут находиться до миллиона человек.

Власти были вынуждены эвакуировать около двух тысяч жителей из опасного района, в том числе популярного среди туристов города Антигуа. Извержение повлияло на работу аэропорта, который прекратил прием и отправку самолетов.

Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля

7 мая как минимум 30 домов были разрушены потоками лавы из проснувшегося вулкана Килауэа в одном из районов на Гавайях. Тогда фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров.

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