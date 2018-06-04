Мир
 
Последние новости
Поклонская обозвала потомков Романовых «сыновьями лейтенанта Шмидта»
Названы сроки испытания российской многоразовой космической ракеты
Беременную корову приговорили к смерти за незаконное пересечение границы ЕС
Приговоренный к смерти не дождался казни и покончил с собой
Украинские военные назвали причину предельно низкого полета Су-25 над пляжем‍
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
SpaceX отложила первый туристический полет на Луну
Самбурская объяснила синяки на лице и призналась в говноактерстве
У воды нашли неожиданные аномальные свойства
Новости партнеров

В результате извержения вулкана в Гватемале погибли люди

Перейти в «Мою Ленту»

Семь человек погибли, более 300 получили ранения в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом сообщает телеканал Antigua со ссылкой на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Вулкан второй раз в этом году выбросил пепел и лаву на высоту свыше шести километров. Всего в потенциально опасной зоне могут находиться до миллиона человек.

Власти были вынуждены эвакуировать около двух тысяч жителей из опасного района, в том числе популярного среди туристов города Антигуа. Извержение повлияло на работу аэропорта, который прекратил прием и отправку самолетов.

Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля

7 мая как минимум 30 домов были разрушены потоками лавы из проснувшегося вулкана Килауэа в одном из районов на Гавайях. Тогда фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Salud atiende a seis niños y dos adultos quemados por erupción volcánica
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Извержение вулкана сняли в опасной близости
В Йеллоустонской кальдере зафиксировали загадочный феномен
Другие материалы рубрики
Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
18:24 3 июня

Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе

16:18 3 июня

На плакат НАТО попал солдат с автоматом Калашникова

08:28 3 июня

НАТО подготовится к «вторжению России» и создаст 30-тысячный резерв

Мир00:04 1 июня
Ким Чен Ын и Сергей Лавров

Жирный плюс

Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
07:27 2 июня

Трамп показал письмо Ким Чен Ына

22:51 3 июня

В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США

20:12 2 июня

Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет

Мир00:0225 апреля

Папка с усами

Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
06:06 1 июня

ЦРУ занялось поиском говорящих на русском специалистов и ошиблось в родном языке

22:00 3 июня

Посол США в России полез в прорубь мериться закалкой с Путиным

16:19 2 июня

Дворник ударом головы вырубил избивающего жену турка и попал на видео

Россия
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
Раскрыты неизвестные факты из биографии бывшего вице-президента России
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
«Отряды Путина» перестали поддерживать Путина
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
В Забайкалье начались перебои с газом
Правительство озаботилось снижением количества школьников
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Они захотели свободы. Коммунизм смог дать им только смерть
Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
НАТО подготовится к «вторжению России» и создаст 30-тысячный резерв
В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США
Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет
Посол США в России полез в прорубь мериться закалкой с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский бунт
Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинский чиновник оправдал экономию на онкобольных фразой «они все умрут»
Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем
К посольству России в Киеве принесли гробы
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
На выборах под Одессой пострадали 13 полицейских
Все материалы
Экономика
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
США накажут европейский бизнес за «Северный поток-2»
«Коррумпированные элиты» Великобритании оказались россиянами
В авиаотрасли заговорили об угрозе из-за США
Суд впервые разрешил российской фармкомпании производить аналог препарата из США
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста
Российский главврач оказался любителем детского порно
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 рублей
Все материалы
Наука и техника
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Ученые обнаружили дешевый способ борьбы с раком
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
В Минобороны понадеялись на возобновление производства «Русланов»
Все материалы
Спорт
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Украинский теннисист захотел задушить всех русских
Натурализованного футболиста расстроило непопадание в сборную России
Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о романе с Медведевой
Дзюба стал вратарем
Объявлен состав сборной России на домашний чемпионат мира
Российский защитник сыграет за другую сборную на чемпионате мира-2018
Все материалы
Культура
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Обароченные дети
Война полуголых подростков, Иисус в аэропорту и мопс-осьминог в работах AES+F
В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»
По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов
На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин
Сыгравший Шерлока актер разогнал грабителей возле Бейкер-стрит
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
СБУ ответила на обвинения в вербовке журналистки
Пранкера арестовали за шутку про бомбу
Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее
Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»
Все материалы
Ценности
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик и попала на видео
На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Киргизская «Миссис мира» погибла у стены кладбища
Премьер-министр Испании отказался присягать на Библии и потребовал убрать крест
Все материалы
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Машины зомби-апокалипсиса
Шесть автомобилей, внутри которых можно пережить, что угодно
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Самый дорогой автомобиль в мире продали за 4 миллиарда рублей
Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Все материалы