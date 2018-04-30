В Йеллоустонской кальдере зафиксировали загадочный феномен

В Национальном парке Йеллоустон зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat, причина которой пока остается неизвестной. Всего за шесть недель произошло три мощных извержения, хотя интервалы между выбросами воды достигают от месяца до пяти лет. Однако геологи предупреждают, что это явление не связано с возможной активностью супервулкана. Об этом сообщает издание Science Alert.

Мощные извержения произошли 15 марта (после почти четырехлетнего перерыва), 19 и 27 апреля. Максимальная высота гейзера достигает 91 метр, хотя в данных случаях вода выбрасывалась на меньшую высоту. Подобная активность Steamboat наблюдалась в 2003 году, однако тогда минимальный промежуток между извержениями составил 32 дня. В этот раз за самый короткий период затишья между выбросами прошло восемь дней.

По словам геологов, серии более слабых извержений могут происходить вместо одного большого выброса, что и объясняет странное поведение источника. Ученые подчеркивают, что нет причин для беспокойства, поскольку гейзер известен своим непредсказуемым поведением. Более явную угрозу представляет гипотетическое высыхание гидротермальных источников, причиной которого может быть подъем магмы к поверхности, однако подобное на территории Йеллоустонской кальдеры пока не наблюдается.

Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий все же маловероятно.

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