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Турист оставил деньги у японского центра, вернулся и обнаружил еще больше

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Американец во время пребывания в Японии оставил деньги без присмотра и с удивлением обнаружил, что пока его не было, их стало больше. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Годфри Чен (Godfrey Chan) приехал в японский город Сендай на конференцию RubyKaigi по языку программирования Ruby. Когда он был в фойе Международного центра Сендая, он решил оставить на скульптуре две монеты достоинством 100 йен (57 рублей). Ему хотелось узнать, заберет ли их кто-нибудь.

Когда Чен вернулся, рядом с его монетами лежала еще одна. Он рассказал о произошедшем в Twitter: «Говорят, что Япония — очень безопасная страна. Чтобы проверить это, вчера я оставил 200 йен на самом виду в месте проведения RubyKaigi. Теперь там 300 йен».

Собеседники Чена предположили, что появление монеты связано с осайсен — синтоистской традицией подношений богам и духам. Однако осайсен, как правило, практикуют либо в храмах, либо на природе, например, в горах или в лесу, а не в деловых центрах. По другой версии, кто-то решил добавить еще одну монету для смеха.

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