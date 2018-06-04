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В России началась шестидневная рабочая неделя

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Наступившая рабочая неделя в России продлится шесть дней, напомнили «Интерфаксу» в Роструде, в понедельник, 4 июня.

«Выходной день с предстоящей субботы перенесен на следующий понедельник, 11 июня», — отметили в ведомстве. Эта перестановка связана с празднованием Дня России, 12 июня.

Следующая после торжества рабочая неделя продлится всего три дня.

29 мая в Роструде рассказали о зарегистрированных несчастных случаях со смертельным исходом на рабочем месте, не связанных с производством. Их число растет и составило в прошлом году 2,6 тысячи. Чаще всего причинами смерти становятся болезнь сердца — 75 процентов. Доля самоубийств превышает долю отравлений алкоголем (4,2 и 3,4 процента, соответственно).

В ноябре прошлого года глава ведомства Всеволод Вуколов, в ответ на идею учредить профессиональный праздник специалистов по криптовалютам, посоветовал россиянам больше времени тратить на работу. «Мне кажется, мы очень много празднуем», — отметил он.

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