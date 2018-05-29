Определена смертельная опасность работы в России

По данным Роструда, на территории страны в прошлом году зарегистрировано 2,6 тысячи несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте, не связанных непосредственно с производством, пишут «Известия».

Как отмечается, это на пять процентов больше, чем в 2016 году.

Чаще всего россияне на работе умирают от болезней сердца (75 процентов) и сосудов (8 процентов). Доля самоубийств в общем перечне причин смерти больше (4,2 процента), чем отравлений алкоголем (3,4 процента).

Ранее в феврале на совещании в правительстве вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях сократилось на треть.

В октябре 2017 года в Госдуме предложили разрешить работодателям давать официальные отгулы метеозависимым сотрудникам. По словам депутата от ЛДПР Василия Власова, 70 процентов инфарктов и инсультов происходит во время магнитных бурь.

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