Мстительный пенсионер накопил фекалий и разбрызгал их по дому друга

75-летнего жителя Великобритании приговорили к условному сроку за то, что тот распылил фекалии в доме своего бывшего друга. Об этом сообщает Braintree & Witham Times.

По данным издания, Джеффри Холройд-Доветон (Geoffrey Holroyd-Doveton) проехал около 200 миль (321 километр) до жилища мужчины, вставил наконечник распылителя в отверстие во входной двери для почты и забрызгал фекалиями коридор и лестницу, на которой лежал ковер.

Контейнер с экскрементами обвиняемый хранил и наполнял в течение шести-восьми недель. Аппарат для распыления он собрал самостоятельно. Мотивом для столь изощренного нападения стала месть.

Пострадавшему пришлось полностью перекрасить стены, а ковер пришел в негодность. Судья назвал инцидент «самым ужасающим преступлением», которое ему довелось видеть за 30 лет работы.

Общий ущерб оценили в четыре тысячи фунтов стерлингов (почти 332 тысячи рублей). Холройд-Доветон признал себя виновным и был приговорен к условному сроку в восемь недель и 80 часам обязательных работ. Кроме того, ему запрещено приближаться к дому пострадавшего на расстояние меньше мили.

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