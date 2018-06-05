Интернет и СМИ
 
Последние новости
В США у Су-57 нашли «козырь в рукаве»
В столице начат розыск убийцы двух москвичей
Самого титулованного тренера в истории «Барселоны» заподозрили в расизме
Самая старая кошка в мире дожила до 30 лет
Блогер Соболев объяснил свое избиение социальным экспериментом
Путин объяснил свои фотографии с голым торсом
Россия вновь ограничила поставки белорусского молока
Россиян восемь лет заставляли оплачивать чужие долги за ЖКХ
В США рассказали о «слабом основании» российских военных
Новости партнеров

Приложения с популярной игрой для смартфона оказались опасными

Перейти в «Мою Ленту»

Приложения с популярной игрой Fortnite для Android крадут персональную информацию со смартфона, в частности, данные банковских карт, предупреждает Androidpolice.com.

Издание сообщает, что все приложения с Fortnite — фальшивка. Создатели игры объявили, что Fortnite для Android появится летом 2018 года, однако релиза пока не выходило.

Фейковые приложения отображаются по запросу в Google, а также легко находятся на YouTube. Разработчики некоторых фальшивок смогли купить рекламу на популярном видеохостинге.

Сканирование скачиваний продемонстрировало, что приложения являются вредоносными и получают полный доступ к данным со смартфонов.

Androidpolice предупреждает, что о выходе Fortnite для Android станет известно из средств массовой информации. Пока же загружать на смартфоны нечто подобное не рекомендуется.

Fortnite — компьютерная игра в жанре survival, построенная на сборе ресурсов днем и выживании ночью. Это первая игра от компании Epic Games на собственном движке Unreal Engine. Epic Games известна по игровым сериям Gears of War и Unreal Tournament. В середине марта стример Тайлер Ninja Блевинс вместе с звездной командой установил мировой рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей — 635 тысяч человек. Вместе с Блевинсом играли рэперы Дрейк и Трэвис Скотт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fake Fortnite APKs are out there, don't be tricked into downloading one
В Google обнаружили «самый странный» сбой
В сотнях дешевых моделей смартфонов на Android нашли старый вирус
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 3 июня

«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»

Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
16:57 4 июня

Бабченко обматерил предложивший ему деньги за интервью российский госканал

19:00 4 июня

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей сети скользить по полу

15:14 4 июня

Помогавшие Бабченко в сборе денег журналисты поразились его ценником на интервью

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
14:36 4 июня

Бородатые мужчины придумали способ скрыть лица и перепугали пользователей сети

18:02 4 июня

Ролик к чемпионату мира о путешествии в Россию оказался снят на Украине

13:11 4 июня

Киселев объяснил появление улыбки на лице Ким Чен Ына

Интернет и СМИ00:06 1 июня

Сели на перец

Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
11:36 4 июня

Александру Друзю рассекли бровь клюшкой для гольфа

13:51 4 июня

Мужчину возненавидели за неумение правильно есть шоколад

01:57 4 июня

«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку

Россия
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Тюремщики рассказали о состоянии здоровья голодающего в колонии Сенцова
Россиянка получила срок за ложное обвинение в изнасиловании
В России началась шестидневная рабочая неделя
Путин подписал закон о контрсанкциях
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
Иран начал готовиться к возобновлению ядерной программы
Венгрия задумала сажать в тюрьму за помощь мигрантам
Клинтон отказался извиняться перед Левински из-за секс-скандала
Раскрыта стоимость дела Скрипалей для Великобритании
В Кембридже недосчитались чернокожих
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
Все материалы
Бывший СССР
Второе пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Киев назвал аргумент в борьбе с «российской агрессией»
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Украина закрыла часть Азовского моря
Украинские десантники в День защиты детей научили детей резать горло
Детектор лжи подтвердил намерения Савченко убить украинских депутатов
Все материалы
Экономика
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
«Роснефть» перевыполнила нормативы по продажам нефтепродуктов в России
Российских министров взяли на жесткий контроль
Российского олигарха оставили без денег
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Россия нацелилась на рекордный ВВП
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Волшебная соль» довела участника «Битвы экстрасенсов» до суда
Украинский журналист получил 12 лет за шпионаж в России
Борца с долговым рабством закопали из-за обнала
Водитель и кондуктор маршрутки похитили пассажира после драки
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Apple представила новую iOS
В США рассказали о «слабом основании» российских военных
Раскрыты подробности российской многоразовой ракеты
Украина «задавит» Россию «крутым оружием»
Все материалы
Спорт
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Уильямс годами побеждала Шарапову. Но все равно боится?
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Шарапова получила соперницу после отказа Уильямс играть с ней
Пеле и Марадоне отказали в звании лучшего игрока в истории ЧМ
Шарапова ответила на отказ Серены Уильямс играть против нее
России дали менее одного процента шансов на победу в ЧМ
Играй по-русски
Футбол в России жив. Но только на улице
Все материалы
Культура
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Обароченные дети
Война полуголых подростков, Иисус в аэропорту и мопс-осьминог в работах AES+F
Умер актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»
Старейшая солистка оркестра имени Андреева погибла в аварии
Актер и музыкант Тимур Миргалимов найден мертвым
Актеры стали массово бежать из «Ходячих мертвецов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
Бабченко обматерил предложивший ему деньги за интервью российский госканал
Помогавшие Бабченко в сборе денег журналисты поразились его ценником на интервью
Бородатые мужчины придумали способ скрыть лица и перепугали пользователей сети
Киселев объяснил появление улыбки на лице Ким Чен Ына
Все материалы
Ценности
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Чернокожую женщину нарядили в купальник с обезьянами
Юичи Масуда«Главное в бизнесе — никогда не останавливаться»
Юичи Масуда уверен, что инновационные часы могут поспорить с классическими
Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков
Канье Уэст за полчаса наторговал сувенирами на полмиллиона
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Российский экстремал поделился подробностями выживания после прыжка
Туристы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Назван процент занимавшихся сексом в самолете пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Самая старая кошка в мире дожила до 30 лет
Спасатели потребовали миллион за поимку знаменитого таксиста-убийцы
Миллионер вырыл 60-метровый бункер от бомб КНДР и сядет за убийство
Бывшая новозеландская проститутка получила королевский орден
Все материалы
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
В Новосибирске вернули к жизни спорткупе Marussia
Volkswagen Amarok отбуксировал 43-тонный трамвай
В Эстонии создали винтажный электромобиль на трех колесах
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы