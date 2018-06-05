Приложения с популярной игрой для смартфона оказались опасными

Приложения с популярной игрой Fortnite для Android крадут персональную информацию со смартфона, в частности, данные банковских карт, предупреждает Androidpolice.com.

Издание сообщает, что все приложения с Fortnite — фальшивка. Создатели игры объявили, что Fortnite для Android появится летом 2018 года, однако релиза пока не выходило.

Фейковые приложения отображаются по запросу в Google, а также легко находятся на YouTube. Разработчики некоторых фальшивок смогли купить рекламу на популярном видеохостинге.

Сканирование скачиваний продемонстрировало, что приложения являются вредоносными и получают полный доступ к данным со смартфонов.

Androidpolice предупреждает, что о выходе Fortnite для Android станет известно из средств массовой информации. Пока же загружать на смартфоны нечто подобное не рекомендуется.

Fortnite — компьютерная игра в жанре survival, построенная на сборе ресурсов днем и выживании ночью. Это первая игра от компании Epic Games на собственном движке Unreal Engine. Epic Games известна по игровым сериям Gears of War и Unreal Tournament. В середине марта стример Тайлер Ninja Блевинс вместе с звездной командой установил мировой рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей — 635 тысяч человек. Вместе с Блевинсом играли рэперы Дрейк и Трэвис Скотт.

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