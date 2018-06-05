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Число жертв извержения вулкана в Гватемале превысило 60

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В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, по последним данным, погибли 65 человек. Видео стихийного бедствия опубликовало издание The Telegraph.

Согласно официальным данным властей страны, 46 человек получили ранения, эвакуированы 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны. Людей просят держаться подальше от рек, так как по ним идут камни и лава.

Представители спасательных служб сообщают, что не могут добраться в некоторые районы. Столичный аэропорт закрыт. В стране объявлено чрезвычайное положение и три дня национального траура.

Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля.

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