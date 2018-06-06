Секс-роботы оказались бесполезными

Исследователи не обнаружили ни одного доказательства того, что секс-роботы могут оказывать терапевтическое воздействие на человека или способствовать улучшению состояния его здоровья. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Специалисты изучили сотни научных работ, связанных с этой индустрией, и выяснили, что ни одно исследование не доказывает наличие хоть каких-нибудь обоснований в пользу лечебных свойств кукол. В работе подчеркивается, что и рассуждения о безопасном сексе или лечении педофилов до сих пор являются лишь предположениями.

Материалы по теме «Лизнул промежность — сначала чуть горчило» Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья

Тем не менее, исследователи призвали коллег продолжать работы в этой области.

Создатели секс-кукол делают упор на том, что те созданы не только для эротических утех. Производители утверждают, что роботы способны существенно помочь в борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем, настаивают на существовании секс-терапии и обещают обуздать девиантные желания педофилов и прочих страдающих сексуальными расстройствами.

В апреле жена создателя секс-куклы Саманта рассказала, что изобретение супруга спасло их брак. По ее словам, секс-робот с искусственным интеллектом будет полезен для решения семейных проблем.

Мировой рынок секс-роботов оценивается в 30 миллиардов долларов. В основном успехом пользуются куклы, имитирующие женское тело.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!