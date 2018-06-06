Собаки оказались угрозой для человечества

Собаки могут стать природным резервуаром вируса гриппа, который станет причиной следующей пандемии. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины Маунт-Синай (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В большинстве случаев глобальной эпидемии гриппа свиньи играли роль промежуточных хозяев для вирусов, которые в конце концов переходили на человека. Известно, что пандемия гриппа 2009 года стала результатом того, что вирусы в свиньях обменялись генами с вирусами в птицах, а затем перешли на людей. Птицы и парнокопытные являются основными резервуарами генетического разнообразия вирусов гриппа, а собаки все это время были носителями одной или двух линий гриппа, которые почти не представляли опасности для человека.

Ученые секвенировали (установили нуклеотидную последовательность) полные геномы 16 вирусов гриппа, выделенных у домашних собак в Южном Китае. Оказалось, что в ДНК инфекционных агентов содержатся фрагменты трех штаммов, циркулирующих среди китайских свиней, — североамериканского тройного реассортанта H3N2, евразийского птичьего H1N1 и свиного H1N1, который стал причиной пандемии в 2009 году. Кроме того, вирусы свиного гриппа подверглись реассортации (обменом геномными сегментами) с вирусом собачьего гриппа CIV-H3N2, произведя три новых генотипа — H1N1r, H1N2r и H3N2r.

По словам ученых, появление трех новых разновидностей инфекции напоминает то, что происходило у свиней за несколько лет перед пандемией H1N1 2009 года. Специалисты считают, что нужно принять меры по ограничению распространения гриппа у собак, поскольку с каждым годом возрастает риск появления опасных для человека генетических комбинаций у вирусов.

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