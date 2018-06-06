Вениамин Смехов, Дарья Мороз и рэперы посоревнуются в чтении стихов

В среду, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина у памятника поэту проходит большой литературный марафон, сообщается в пресс-релизе книжного фестиваля «Красная площадь», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Финалисты конкурса «Живая классика» прочитают стихи и прозу Пушкина. Литературная премия «Лицей» назовет имена писателей и поэтов — лауреатов этого сезона. Награды будут вручать советник президента России по культуре Владимир Толстой, глава Роспечати Михаил Сеславинский, председатель жюри, критик и писатель Лев Данилкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Башмет Центр» представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина «На грани возможного»: цикл трансцендентных этюдов для фортепиано Ференца Листа прозвучит в сочетании с пушкинской лирикой в исполнении актрисы МХТ имени Чехова Дарьи Мороз.

Актер театра и кино Вениамин Смехов пригласит на поэтический вечер «На фоне Пушкина...». Он прочтет стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Давида Самойлова, посвященные Пушкину. Закончит вечер знаменитая песня Булата Окуджавы, прочитанная как стихотворение и давшая название всей программе.

Литераторы и рэперы устроят поэтическое сражение. Стихи прозвучат в исполнении Андрея Родионова, Наума Блика, RE-pac Репака, Филиппа Григорьяна, Андрея Доброва и Влада Отрошенко. В рэп-баттле сразятся участники Фристайл-мастерской под руководством Льва Киселёва: #Наполусогнутых, Kingsize, Серж Ант, Банкир, Садков, Майя, Yasya и Василий Теркин. Стихотворный баттл посвящен 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского и 100-летию со дня знаменитых выборов «Короля поэтов», в которых участвовали Владимир Маяковский, Константин Бальмонт и Игорь Северянин.

С полной программой Пушкинского дня можно познакомиться здесь.

Книжный фестиваль «Красная площадь» проводится в этом году в четвертый раз. В рамках фестиваля в июне 2018 года прошло 535 событий, их посетили более 200 тысяч человек.

Председатель оргкомитета фестиваля — советник президента России по культуре Владимир Толстой. Заместитель председателя оргкомитета фестиваля — заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Пушкинский день откроют глава Роспечати Михаил Сеславинский и директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

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