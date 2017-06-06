Названы лауреаты литературной премии «Лицей»

На Красной площади в рамках ежегодного книжного фестиваля объявили лауреатов российской литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина. Победителей назвали во вторник, 6 июня, в день рождения поэта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреатов определили в двух номинациях — «Поэзия» и «Проза», — в каждой из которых присуждается три приза. Победителей назвало жюри под председательством критика Павла Басинского.

Первый приз в размере 1,2 миллиона рублей в категории «Поэзия» получил Владимир Косогов за подборку стихотворений. Вторую награду с суммой 700 тысяч рублей присудили Дане Курской (подборка стихотворений). Третье место в номинации занял Григорий Медведев, он получит 500 тысяч рублей за сборник «Карманный хлеб».

В категории «Проза» победителем стала Кристина Гептинг с повестью «Плюс жизнь». Второй приз получила Евгения Некрасова за сборник рассказов «Несчастливая Москва». На третьей позиции оказался Андрей Грачев со сборником рассказов «Немного о семье».

Спецприз разделили Анна Ревякина с поэмой «Шахтерская дочь» и Сергей Кубрин с романом «День матери».

Всего на конкурс было подано 2027 работ. Принимались как опубликованные произведения, так и рукописи. В шорт-лист вошли 20 финалистов.

«Лицей» станет ежегодной премией. Общий призовой фонд премии составляет 4,8 миллиона рублей.