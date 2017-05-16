Литературная премия «Лицей» объявила шорт-лист

Российская литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина объявила короткий список претендентов на награду 2017 года. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреаты премии определяются в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза», — в каждой из которых присуждается три приза.

В шорт-лист вошли:

Проза

Тимур Валитов (сборник рассказов «Вымыслы»)

Андрей Грачев (сборник рассказов «Немного о семье»)

Кристина Гептинг (повесть «Плюс жизнь»)

Сергей Кубрин (роман «День матери»)

Константин Куприянов (повесть «Новая реальность»)

Мария Мокеева (сборник рассказов «Магаюр»)

Евгения Некрасова (сборник рассказов «Несчастливая Москва»)

Аида Павлова (роман «Нормально все»)

Алена Ракитина и Людмила Прохорова (сборник повестей «Колькотар»)

Тим Скоренко (роман «Эверест»)

Поэзия

Павел Банников (сборник стихотворений «Человек в детском»)

Андрей Болдырев (подборка стихотворений)

Любовь Глотова (подборка стихотворений)

Ия Кива (подборка стихотворений)

Владимир Косогов (подборка стихотворений)

Дана Курская (подборка стихотворений)

Ольга Литвинова (подборка стихотворений)

Григорий Медведев (сборник стихотворений «Карманный хлеб»)

Алина Павлова (подборка стихотворений)

Анна Ревякина (поэма «Шахтерская дочь»)

На конкурс было подано более двух тысяч работ. Принимались как опубликованные произведения, так и рукописи. Согласно правилам, соискателями премии могут стать поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет.

Короткий список был сформирован советом экспертов. Победителей в день рождения Пушкина, 6 июня, объявит жюри под председательством критика Павла Басинского на фестивале «Книги России» на Красной площади.

«Лицей» станет ежегодной премией. Общий призовой фонд награды составляет 4,8 миллиона рублей.