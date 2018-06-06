Найдены главные причины неизлечимости рака

Ученые Лундского университета в Швеции определили стратегии, благодаря которым раковые клетки выживают при различных методах лечения. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали геномы раковых клеток, выделенных из 50 опухолей у детей, больных опухолью Вильмса, нейробластомой и рабдомиосаркомой. Они определили группы генов, способствующих развитию защитных механизмов, направленных против иммунной системы пациента, химиотерапевтических и других препаратов. При разрастании злокачественных тканей в этих генах появляются мутации, и возникают новые типы опухолевых клеток, называемых клонами. В пределах опухоли могут существовать несколько клонов, которые по-разному реагируют на лечение.

Оказалось, что мутации можно разделить на четыре группы, соответствующие механизмам выживания опухолевых тканей — толерантность, сосуществование, конкуренция и хаос. При этом, две последние способствуют рецидиву опухолей.

При толерантности новые клоны образуются в определенной части опухоли и не меняют своего места расположения. Сосуществование же предполагает, что клоны растут и размножаются со всей остальной частью новообразования, попадая в различные его места. При конкуренции новый клон полностью замещает собой первоначальные раковые клетки. Хаос же возникает в случае, если в ДНК клонов беспорядочно возникают новые мутации, и различные типы клеток образуются в разных местах опухоли одновременно.

В будущем ученые надеются определить стратегии выживания у злокачественных клеток на начальном этапе заболевания. Результаты работы, по мнению исследователей, помогут разработать методы предотвращения рецидива.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!