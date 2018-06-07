Российский полицейский заказал трех ростовых Забивак и жестоко наказал швею

Полицейский заказал у швеи Ирины Зингаровой из Казани трех ростовых кукол символа чемпионата мира по футболу 2018 года — волка Забиваки и задержал ее при получении заказа. Об этом женщина рассказала «Idel.Реалии»

В отношении Зингаровой возбудили уголовное дело и ей грозит до двух лет заключения либо до 300 тысяч рублей штрафа по статье о незаконном использовании чужого товарного знака (статья 180 УК РФ).

Заказ от сотрудника органов внутренних дел поступил в апреле, после того как швея разместила в соцсетях результаты предыдущей работы, — куклы, также похожей на символ ЧМ.

«Сумма была смешная — для меня был интересен сам опыт изготовления... — пояснила она журналистам. — Строгих требований не было, не было задачи размещать какие-то логотипы — волк просто должен был быть симпатичным. Мы сделали — заказчикам результат понравился. Мы сняли их на видео — я разместила его у себя на странице. Не с целью дальнейших заказов, а похвалиться».

По словам Зингаровой, выступивший заказчиком кукол полицейский — старший оперуполномоченный Ильдар Гайнутдинов — настойчиво просил, чтобы они были максимально похожи на Забиваку и в ходе одного из разговоров сказал, что у него есть разрешение на использование товарного знака FIFA. «Я спросила, где он работает, — он ответил, что в рекламной фирме; в какой, не уточнил. Он сказал, что разрешение покажет при следующей встрече», — отметила подозреваемая.

Сумма заказа составила 70 тысяч рублей, а ущерб, причиненный Зингаровой, полицейские оценили в 378 тысяч рублей. В беседе с ней они заявили, что если бы она продала одну куклу, то уголовного дела бы не было.

Видеозапись беседы с заказчиком, которую женщине показали в отделе полиции, по ее словам, подвергалась обработке. «На видео нет момента, где я спрашиваю, есть ли у него разрешение на использование товарного знака. Это подтасовка и монтаж», — добавила Зингарова.

Сами куклы были отправлены в Москву на экспертизу.

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