Актер из «Сынов анархии» найден мертвым

Американский актер ирландского происхождения Алан О’Нилл скончался в возрасте 47 лет. Труп артиста обнаружила его девушка в прихожей его квартиры в Лос-Анджелесе, пишет Variety.

Точная причина смерти О'Нилла пока не раскрывается, однако сотрудники правоохранительных органов исключили возможность насильственной гибели артиста. Отмечается, что актер боролся с алкогольной зависимостью, был курильщиком и страдал хроническими сердечными заболеваниями.

Алан О’Нилл сыграл в таких сериалах, как «Сыны анархии», «Семейные тайны», «Инспектор Джордж Джентли». Он также снялся в фильмах «Побуждение» и «Тайный игрок».

4 июня стало известно о смерти народного артиста России Леонида Неведомского. Актеру было 78 лет. Он сыграл в сериалах «Цыган» и «Возвращение Будулая», а также появился в эпизодах «Убойной силы», «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга».

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