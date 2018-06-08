Пес «по-человечьи» отведал арбуза и покорил пользователей сети

Пользователи сети посмеялись над псом по кличке Чешир, который с удовольствием поедает арбуз. Ролик опубликовала пользователь Twitter под ником @JenelleBnstr.

На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.

Примерно на середине ролика хозяйка пса засмеялась. «То, как моя собака есть арбуз, говорит обо всем», — прокомментировала она происходящее в описании к видео.

Запись девушки быстро набрала вирусную популярность. За пару дней ее посмотрели более 4,3 миллиона человек. В комментариях многие написали, что собака откусывает арбуз так же, как сделал бы это человек. Другие же сразу назвали Чешира «хорошим мальчиком», а также предложили накормить его конфетами.

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