Падение Луны на Землю показали на видео

YouTube-канал APOD Videos опубликовал видео, в котором запечатлен заход Луны за вулкан Тейде (Канарские острова).

В ходе съемки использовался телескопический длиннофокусный объектив, удаленный от горы на 16 километров. Люди на вершине вулкана в момент съемки наблюдают за восходом Солнца, которое находится за спиной фотографа. Само движение диска Луны вызвано суточным вращением Земли вокруг своей оси и создает впечатление, что спутник медленно падает на планету.

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