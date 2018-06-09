Скончалась актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный»

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге на 58-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС

В пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса, не уточнили причину смерти, сказав только, что артистка скончалась скоропостижно.

Татьяна Малыщицкая родилась 3 марта 1961 года в семье режиссера Владимира Малыщицкого, окончила ЛГИТМиК и ГИТИС. На сцене Молодежного театра на Фонтанке, основанного ее отцом, Татьяна Владимировна играла в спектаклях «Диалоги», «Беда». Впоследствии актриса участвовала в создании Камерного театра Малыщицкого, где выходила на подмостки в постановках «Иванов», «Женитьба», «Лицей, который не кончается», «Вишневый сад» и многих других.

Актриса снималась в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и других, фильме «Гадкие лебеди».

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