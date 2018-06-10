В Альметьевске установят сотни камер с функцией распознавания лиц

В Альметьевске установят несколько сотен камер с технологией распознавания лиц от компании NtechLab. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана, министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова.

С таким заявлением Шайхутдинов выступил на конференции ЦИПР-2018.

«Систему распознавания лиц в Альметьевске пропилотировали, а сейчас стоит задача ее там запустить. Я думаю, она будет запущена с началом учебного года», — отметил он.

Систему распознавания лиц в дальнейшем планируется внедрять в других татарстанских городах. Министр информатизации отметил, что в планах сначала «обкатать систему в Альметьевске и понять ее эффективность», а затем принимать решение о расширении географии проекта.

«Основная задача — это отработать организационное взаимодействие с правоохранительными органами и правильно интегрировать существующую систему камер в платформу распознавания лиц», — подчеркнул министр.

Запуск пилотного проекта по установке видеокамер с самой быстрой в мире системой распознавания лиц состоялся в феврале этого года. Тогда в городе установили 25 видеокамер. Cистема анализирует лица людей и ищет их по базе данных в один миллиард лиц меньше чем за полсекунды. Интеграция алгоритма в систему видеонаблюдения позволяет существенно повысить эффективность поиска и задержания преступников правоохранительными органами.