Трамп пообещал прекратить «военные игры» с КНДР

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить военные учения на Корейском полуострове. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита США и КНДР, который прошел в Сингапуре 12 июня, передает CNN.

«Я хочу вернуть наших солдат домой. Однако это случится не прямо сейчас. Я надеюсь, со временем», — сказал он.

По словам Трампа, он согласился прекратить «военные игры», потому что считает их «очень провокационными». Он также добавил, что это поможет сохранить США огромную сумму денег.

Помимо этого, американский президент пообещал добиться скорейшего формального прекращения войны, в которой США и КНДР находятся с 1953 года. «Было заключено перемирие в войне, которая никогда не прекращалась, но теперь она скоро закончится», — сказал он.

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Несмотря на это, США не будут сокращать количество своих военных на полуострове как часть гарантий безопасности КНДР. Принятые ранее санкции в отношении КНДР также пока останутся в силе, однако в перспективе могут быть сняты. «Мы мечтаем о будущем, когда все корейцы будут жить вместе в гармонии, их надежды будут возрождены», — заключил Трамп.

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. В ходе него лидеры стран подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. В частности, в нем говорится о «строительстве продолжительного и прочного мирного режима на Корейском полуострове».

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