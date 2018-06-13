PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости

В Лос-Анджелесе откроется иммерсивная арт-выставка PornHub Nation, посвященная футуристическому государству, в котором прерогативой правительства и граждан является секс. Об этом пишет Dazed в среду, 13 июня.

cum visit our space garden with smoking hot aliens like @anya_ivy 🌿✨💕 Фото опубликовано @pornhubnation

Инсталляция будет представлять собой семь комнат с работами фотографа Мэгги Уэст и художника Райдера Рипса. В своих работах они представят, как выглядели бы государственные органы и общественные структуры США, если бы секс был главенствующей, национальной идеей страны. Действие выставки происходит в 2069 году, когда благодаря продвинутым технологиям люди стали заниматься любовью в космосе при нулевой гравитации.

President @dangershewrote is hot off the campaign trail and promises higher paying (blow) jobs! Фото опубликовано @pornhubnation

Отмечается, что выставка откроется 14 июля и закроется через месяц.

Hate the DMV? Well your pain is our pleasure at the Domination Masochistic VroomVroom (DMV)! here is a 3D render of the sexy, neon red dungeon room. check it out starting July 14th.... Фото опубликовано @pornhubnation

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