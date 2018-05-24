Поклонская попросила Роскомнадзор удалить из сети карикатуру на нее

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Роскомнадзор удалить из интернета карикатуру на себя за авторством художника Дениса Лопатина. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мной направлен запрос в Роскомнадзор на удаление из сети интернет такого, с позволения скажу, портрета», — объявила Поклонская.

Парламентарий также прокомментировала решение камчатских следователей не заводить уголовное дело в отношении Лопатина, предложив сотрудникам правоохранительных органов и экспертам, не обнаружившим в полотне оскорбления чувств верующих, заказать у художника портреты.

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«Если наши правоохранители с экспертами — философами, филологами — считают, что эта мерзость — норма, и, как они ее именуют, "жанровая специфика, укладывающаяся в культурную норму эстетической реакции", — закажите себе у такого таланта свои портреты и портреты своих близких в таком же виде, как представлен православный святой, и от души повеселитесь от увиденного», — подчеркнула Поклонская.

23 мая депутат обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить карикатуру.

Лопатин нарисовал карикатуру на Поклонскую, которая держит в руке секс-игрушку с лицом императора Николая II, в декабре 2017 года. Так художник отреагировал на скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Парламентарий неоднократно жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях императора с балериной, оскорбляет чувства верующих.

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