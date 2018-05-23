Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры на нее

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину после продолжения скандала с карикатурой на нее. Об этом сообщает РИА Новости.

22 мая камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и последнего российского императора Николая II. Сам художник пояснял, что изображение «является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию».

Эксперт-лингвист пояснил, что после анализа он не обнаружил языковых средств, направленных на пропаганду исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе, а также языковых средств, обосновывающих национальное или расовое неравенство. Также в материале не было найдено проявлений негативного отношения к представителю (представителям) власти.

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Поклонская раскритиковала действия правоохранительных и следственных органов, которые, по ее словам, «робко называют подобную мерзость жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции». «Может быть, в чью-то культурную норму и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность. Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость», — заявила депутат.

Лопатин нарисовал карикатуру на Поклонскую, которая держит в руке секс-игрушку с лицом императора Николая II, в декабре 2017 года. Так художник отреагировал на скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Парламентарий неоднократно жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях императора с балериной, оскорбляет чувства верующих.