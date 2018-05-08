Поклонская ответила на насмешки из-за фото с инаугурации Путина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свою фотографию, которая была сделана на инаугурации президента России Владимира Путина и впоследствии вызывала интерес интернет-аудитории. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает RT.

«Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю. Но в очередной раз удивил наш "оппозиционный джентльмен" Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать "лучшие из лучших" своих качеств. Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всем православном мире», — сказала она.

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7 мая после инаугурации президента в сети была опубликована фотография Поклонской: на ней депутат облокотилась на стену. Пользователи иронично заметили, что парламентарий заскучала на официальном мероприятии.

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал фотографию Поклонской, которая почти год пыталась запретить в России прокат фильма «Матильда». Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, кинолента оскорбляет чувства верующих.

«Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел», — написал он в социальной сети.

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