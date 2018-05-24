Художник заявил о краже карикатуры на Поклонскую и Николая II казаками

Художник Денис Лопатин заявил о краже скандальной карикатуры, изображающей депутата Госдумы Наталью Поклонскую и секс-игрушку с лицом императора Николая II. Об этом сообщает «Кам 24».

По словам Лопатина, картину украли еще осенью 2017 года — она исчезла из чулана арт-центра «Гараж» в городе Петропавловске-Камчатском. Он предположил, что это могли сделать представители казачьей общественности — после пропажи жене Лопатина якобы позвонил мужчина, представившийся атаманом Николаем Бянкиным. Он предложил обсудить условия возврата картины.

Автор картины также прокомментировал решение следователей не заводить уголовное дело из-за карикатуры фразой «Левиафан разжал челюсти».

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23 мая Поклонская обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить карикатуру. Она также предложила следователям, отказавшимся заводить уголовное дело, заказать у художника свои портреты «в таком же виде». «От души повеселитесь от увиденного», — пожелала депутат.

Карикатура на Поклонскую с секс-игрушкой с лицом Николая II была создана в конце 2017 года на фоне конфликта парламентария и режиссера Алексея Учителя. Депутат жаловалась в прокуратуру на фильм «Матильда», пытаясь не допустить его выхода в прокат. Поклонская посчитала, что картина, посвященная отношениям императора с балериной, оскорбляет чувства верующих.

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