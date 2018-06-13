Стал известен список собираемых Facebook данных о пользователях

Социальная сеть Facebook на 225 страницах раскрыла перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях. Отчет появился в открытом доступе.

В список отслеживаемых Facebook данных входят контакты, история СМС-сообщений, журнал звонков (у Android), использование камеры, имена и типы файлов на диске, плагины в браузере, установленные приложения, покупки на сайтах, движение мыши, уровень заряда батареи, свободное место на диске.

Компания также получает метаданные о фотографиях — в частности, время и место съемки, а также информацию о снимках других пользователей и частоте контактов с ними.

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Facebook собирает информацию о ближайших к пользователю точках Wi-Fi и сотовой связи, данные об операторах связи как на мобильных, так и на стационарных устройствах, считывает информацию с приборов, которые с ними связаны, к примеру, с телевизоров.

В компании добавили, что могут получать информацию о пользователях с помощью третьих лиц, но каких именно — не уточняется.

В апреле стало известно, что личные данные 87 миллионов зарегистрированных в Facebook граждан оказались в распоряжении сторонней компании Cambridge Analytica, специализирующейся на политическом консалтинге, которая, как предполагается, использовала их для манипуляций общественным мнением. Персональная информация утекла через приложение thisisyourdigitallife, обещавшее составить психологический портрет скачавшего его пользователя. Пострадали как пользователи, установившие программу на смартфон, так и их друзья. Facebook признала, что Cambridge Analytica получала доступ к сведениям о пользователях, извинилась и пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным юзеров.

О ситуации с утечкой глава социальной сети Марк Цукерберг на протяжении нескольких дней отчитывался перед Конгрессом США.

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