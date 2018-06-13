Крымских детей обвинили в работе на ФСБ

Крым превратился в «зону сплошной милитаризации», где к военной подготовке привлекают даже детей. С таким заявлением в интервью «Обозревателю» выступил постоянный представитель президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.

«Украинских граждан, которые проживают в Крыму, сегодня запугивают, заставляют, принуждают к службе по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и в других формированиях», — поведал он.

По информации постпреда, на полуострове действует система привлечения детей в военизированные структуры с детского сада. «Нет ни морального, ни возрастного ценза для привлечения детей к военной подготовке. В большинстве случаев это принудительно или добровольно-принудительно, и желание ребенка тут мало что значит. Если они будут уклоняться, то просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами», — рассказал Бабин.

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«В северных районах Крыма, где россияне держат подразделения собственной погранслужбы [ФСБ], в каждом населенном пункте создают детские лагеря для помощи российским пограничникам, чтобы они искали украинских нарушителей того, что они считают государственной границей», — добавил постпред Порошенко.

Кроме того, Бабин сообщил о призывных комиссиях, «которые работают в каждом населенном пункте, где есть так называемые военкоматы». «Подготовленные на полуострове бойцы посылаются Россией в те зоны, где идут конфликты — не только на восток Украины, но и в Сирию», — подчеркнул он.

В конце мая Бабин заявил, что Украине следует разместить в городе Геническ Херсонской области, расположенном недалеко от границы с Крымом, базу морской охраны, военно-морских сил и других силовых структур. По его словам, в Геническом районе Херсонской области сложилась сложная ситуация, а различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Чиновник уверен, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе.

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