Во Франции назвали улицу в честь палестинцев и разозлили евреев

Французских евреев разозлило решение властей муниципалитета Безон переименовать улицу в честь палестинцев. Мэра города объявили антисемитом и потребовали вернуть старое название. Об этом сообщает The Local.

Улица Накба появилась в городе «в память об изгнании 800 тысяч палестинцев и разрушении 532 деревень во время создания государства Израиль в 1948 году», говорится на табличках-указателях на французском и арабском языках.

Как пишет газета, на следующее утро после установки указатели были разрисованы граффити. Властям пришлось убрать таблички, так как они могли спровоцировать нарушения общественного порядка в городе.

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Это не первый раз, когда в правительстве муниципалитета выступают с критикой Израиля. В 2014 году правительство Безона обязали убрать памятную табличку, установленную в честь Мажди аль-Римави — палестинца, осужденного на 80 лет за убийство израильского политика в Иерусалиме в 2001 году. Тогда посол Израиля во Франции обвинил мэра в поддержке палестинского терроризма и разжигании ненависти.

В марте мирный протест на границе сектора Газа, приуроченный ко дню Накба (в переводе с арабского — «катастрофа»), который палестинцы отмечают как исход с территории, где сейчас находится еврейское государство, перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи.

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