Российские «Панцири» помогут сирийцам против Израиля

Сирия разместила ракетно-пушечные комплексы российского производства «Панцирь-С1» возле оккупированных Израилем Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al-Watan.

Как рассказали в шиитских формированиях, сражающихся на стороне сирийской армии, комплексы прибыли в Эль-Кунейтру для поддержки готовящегося наступления правительственных сил на позиции боевиков на юге страны. Отмечается, что решение укрепить позиции принято на случай, если Израиль попытается помешать проведению операции правительственных сил. Сколько именно «Панцирей» развернуто в регионе, не уточняется.

По данным газеты, в южные районы направлены крупные воинские подкрепления. Также там создаются гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан, а с вертолетов сбрасывают листовки, в которых боевиков призывают капитулировать.

Военные действия против оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в настоящее время ведутся на северо-востоке провинции Эс-Сувейда.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

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