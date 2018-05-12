Израиль объяснил уничтожение «Панциря» в Сирии

Армия Израиля уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» в Сирии, так как он обстреливал израильские истребители. Об этом в субботу, 12 мая, ТАСС сообщили в армейской пресс-службе.

«Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их», — сказали агентству.

Военные не уточнили, как они определили, что нанесли удар именно по комплексу «Панцирь-С1» и какой ракетой он был поражен.

Об уничтожении ЗПРК сообщалось ранее в субботу. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал фотографию обстрелянного «Панциря».

«Панцирь-С1» разрабатывался в СССР и России. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Кроме того, комплекс может защищать обороняемый объект от наземных и надводных угроз.

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