«Заглянувшие» на телешоу Гарри и Меган Маркл испугали зрителей стеклянным взглядом

Британские телезрители заметили принца Гарри и Меган Маркл в трансляции финала шоу талантов Britain’s Got Talent. Посетители, поразительно напоминающие членов монаршей семьи, привлекли всеобщее внимание неестественностью мимики и жестов. Пользователи сети решили, что их заменили киборгами.

Фрагмент телепередачи появился в YouTube и набрал более 120 тысяч просмотров за несколько дней. В комментариях пользователи предполагали, что с молодоженами что-то случилось.

«Они что-то с ней сделали», — беспокоились зрители. «Лицо принца Гарри тоже не двигается. Никто не двигается! Посмотрите на людей сзади. Что происходит?!» — вторили им остальные. Особенно зрителей напугали «стеклянные» взгляды знаменитостей.

Сторонники теорий заговора нашли объяснение странному поведению пары. «Она клон. "Королевская семья" полностью состоит из чистокровных иллюминатов. Если вы не кровная родня, они убьют или клонируют вас», — отметила пользователь Андреа Аррингтон (Andrea Arrington).

Позднее издание Metro пояснило, что безжизненность четы была оправданной: вместо настоящих Гарри и Меган Маркл шоу посетили восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Таким образом новые экспонаты дебютировали на публике.

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