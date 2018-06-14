Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов

Новозеландец пытался закормить себя до смерти, однако после того, как открыл мучивший его секрет семье, смог похудеть на 100 килограммов. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Томас Тенети (Thomas Teneti) из городка Рангикутия каждый день ел огромные порции фастфуда в попытках покончить с собой, так как боялся рассказать семье о своей гомосексуальности. Таким образом 43-летний мужчина набрал 300 килограммов. «Кто-то использует для этого пистолет, другие — веревку. Я выбрал еду. Это легче, чем видеть разочарование на их лицах», — признался он.

Материалы по теме «Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес

Тем не менее однажды Тенети не выдержал и сознался во всем племяннику. Тот объяснил дяде, что это не стоит того, чтобы лишать себя жизни, и посоветовал не бояться осуждения окружающих. В итоге мужчина набрался смелости и рассказал обо всем семье. Мать ответила ему, что всегда догадывалась, а отец, несмотря на религиозность, сказал, что сын всегда получит любовь и поддержку родителей.

После этого Тенети переехал в Австралию и начал худеть. Если раньше он ел фастфуд, то теперь перешел на рыбу и курицу с овощами, а также выпивает около трех литров воды в день. «Раньше я мог съесть полторы пиццы и не наесться. И я при этом не выкидывал корочки», — рассказал новозеландец. За пять месяцев он сбросил 100 килограммов и стал консультантом по похудению.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!