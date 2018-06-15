Красноярская школьница избавит страну от плохих дорог

Школьница из Красноярска Юлия Ермакова нашла причину быстрого разрушения асфальтового покрытия, передает «7 канал Красноярск».

«По моему мнению, внесение изменений в технологию ремонта позволит строить "вечные" дороги», — заявила она.

В частности, ученица инженерно-технологического класса школы № 22 предложила изменить форму глинистого основания дороги и ее идея уже прошла испытание на практике. Как оказалось, разрушению асфальта препятствует образование ядра уплотнения при движении транспорта.

Это нововведение, по словам Ермаковой, поможет сэкономить от 50 до 80 процентов затрат на ремонт, и она применима для всех видов дорог.

Предложение школьницы получило грантовую поддержку на краевом конкурсе юных техников-изобретателей и было отмечено на нескольких научно-практических конференциях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!