Якутские школьники решили заработать на чипсах из карася

Школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии начали производить чипсы из якутского карася. Об этом сообщает РИА Новости.

Дети разработали проект на базе школьного бизнес-инкубатора. Сначала они победили в районном этапе конкурса «Начинающий фермер», а потом успешно презентовали продукцию на региональном этапе интеллектуальной игры.

Чипсы из карася выпускают в форме маленьких батончиков. Они изготавливаются из вареной рыбы, соли и лука. Производители рассказали, что продукция богата фосфором, хромом, жирными кислотами и цинком.

Дети планируют продавать чипсы в школьной столовой и местных магазинах. Если объем реализации составит планируемые 7,5 тысячи штук, то производители получат выручку 300 тысяч рублей.

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