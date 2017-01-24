Школьник Мохаммед Али отказался продавать свой сайт за шесть миллионов долларов

16-летний школьник Мохаммед Али (Mohammed Ali) из графства Йоркшир (Великобритания) отказался продавать свой сайт за шесть миллионов долларов. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждается в материале издания, Али совместно со своим компаньоном 60-летним Крисом Торпом (Chris Thorpe) разработал не имеющий аналогов в мире сервис Weneed1.com, предназначенный для сравнения предложений рынка и поиска товаров по выгодной цене. Сайтом заинтересовались американские инвесторы, которые в начале декабря 2016 года предложили школьнику продать проект за пять миллионов фунтов (около шести миллионов долларов).

Несмотря на щедрое предложение, Али дал отрицательный ответ. По его словам, если за технологию и концепцию предлагают такие деньги, то в будущем Weneed1.com будет стоить гораздо больше. «Я понимаю, что это немалый риск, но я хочу сделать что-то свое», — заявил подросток.

Отмечается, что еще в 2006 году Али заработал почти 40 тысяч долларов, создав видеоигру со стоимостью подписки 7,5 долларов в месяц. «Я узнал все из книг и видеороликов на YouTube — далеко не все дается в школе, система образования несколько подпортилась», — отметил он.

«Я хочу вдохновлять других людей. У меня вызывает отвращение вид напивающихся в вечер пятницы подростков», — резюмировал Али.

Полноценная версия Weneed1.com будет запущена 28 января 2017 года.

Мохаммед Али (настоящее имя — Кассиус Марселлус Клей-младший) — один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов мира. Является олимпийским чемпионом 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978) и пятикратным «Боксером года». За свою карьеру спортсмен провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом). Али скончался 3 июня 2016 года, в возрасте 74 лет. Причиной смерти стали проблемы с легкими, осложненные болезнью Паркинсона, которой он страдал с 1984 года.