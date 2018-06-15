Россияне начали раскошеливаться на патриотизм

Россияне бросились скупать товары с национальной символикой после победы сборной России по футболу на чемпионате мира. Об этом говорится в сообщении сервиса Avito, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, россияне массово начали скупать флаги — спрос на них вырос на 20 процентов. Чаще российские флаги искали только в преддверии Дня Победы. Наибольшим спросом они пользовались в Нижнем Новгороде, на родине автора дубля в ворота Саудовской Аравии Дениса Черышева: после первой игры чемпионата спрос там вырос сразу на 39 процентов.

Также заметный скачок популярности флага страны наблюдается в Москве (рост составил 22 процента) и Санкт-Петербурге (на 18 процентов).

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Помимо флагов, россияне обратили внимание и на символ самого турнира — Волка Забиваку. Сувениры с ним достигли пика популярности также после победы сборной России. 14 июня спрос на них вырос почти на 40 процентов в сравнении с концом мая. «Из-за лавинообразного роста спроса склады не успевают паковать товары», — говорится в сообщении сервиса.

Некоторые россияне также захотели получить дополнительный доход благодаря победе национальной сборной. На Avito можно найти билет с матча-открытия, кроме того, пользователи из Иркутска предлагают приобрести майки с принтами по мотивам счета матча против саудитов.

В четверг, 14 июня, сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче-открытии Чемпионата мира по футболу со счетом 5:0.

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