Окутанное паутиной монструозное дерево заметили в английской деревушке

В деревне в Йоркширских долинах (Англия) обнаружили дерево, окутанное гигантским количеством паутины. Фотографии необычного явления опубликовал пользователь Twitter под ником PC Rich Sutcliffe, который оказался полицейским.

— PC Rich Sutcliffe (@KiloSierra1728) 10 июня 2018, 21:24

Очевидец отметил, что видел, как дерево буквально двигалось из-за тысяч гусениц, спрятавшихся под паутиной.

Журналисты The Daily Mail отметили, что вид «монструозного» дерева навевает мысли о фильме ужасов. В действительности шелковые нити, которыми гусеницы обвивают подобные места, служат защитным барьером для особей, переживающих процесс окукливания.

Представитель проекта по изучению и сохранению бабочек Butterfly Conservation подтвердил, что под подобным «покрывалом» могут ютиться тысячи гусениц. Обычно активное плетение начинается весной, когда на деревьях распускаются молодые листки, служащие для гусениц пищей.

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