В Киеве задумали превратить Крым в остров

Украине следует приложить усилия и превратить Крымский полуостров в остров. С таким предложением в интервью «Обозревателю» выступил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата.
«Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», — сообщил Лопата.
По его подсчетам, подобный канал должен иметь ширину порядка 100 метров и глубину, достаточную для прохода любых крупнотоннажных кораблей.
Отвечая на вопрос, не будет ли Россия препятствовать таким действиям Киева, он заявил, что «это совершенно не зависит от России». «Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать», — указал Лопата.
В начале июня депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьезные проблемы с водой. «Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве», — похвастался Джемилев. Также он указал, что Киев не будет обсуждать с Москвой восстановление подачи воды в Крым.