В Киеве задумали превратить Крым в остров

Украине следует приложить усилия и превратить Крымский полуостров в остров. С таким предложением в интервью «Обозревателю» выступил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата.

«Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», — сообщил Лопата.

По его подсчетам, подобный канал должен иметь ширину порядка 100 метров и глубину, достаточную для прохода любых крупнотоннажных кораблей.

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Отвечая на вопрос, не будет ли Россия препятствовать таким действиям Киева, он заявил, что «это совершенно не зависит от России». «Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать», — указал Лопата.

В начале июня депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьезные проблемы с водой. «Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве», — похвастался Джемилев. Также он указал, что Киев не будет обсуждать с Москвой восстановление подачи воды в Крым.

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