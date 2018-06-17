Главу МВД Великобритании ограбили на улице Лондона

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад его ограбили на улице возле лондонского вокзала. Как он рассказал в интервью The Sun, грабители на мопеде выхватили у него из рук мобильный телефон, когда он вызывал такси.

«Это произошло мгновенно. Я вышел из вокзала Юстон и взял мой телефон, чтобы вызвать такси. Он был абсолютно новым. Все закончилось до того, как я понял, что произошло. Они просто подъехали, схватили его и скрылись», — сказал чиновник.

В интервью министр признался, что беспокоится о безопасности своих детей в Лондоне, и сообщил о том, какие меры должны быть предприняты, чтобы искоренить уличную преступность. Так, он выступает за запрет на продажу ножей в интернете, проведение профилактических бесед с молодежью и усиление борьбы с торговцами наркотиками.

Саджид Джавид — сын выходцев из Пакистана. Он был назначен на должность главы МВД Великобритании 30 апреля 2018 года и стал первым представителем национальных меньшинств страны на этом посту. До этого работал министром по делам равных возможностей страны, министром культуры, СМИ и спорта, министром по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования и министром по делам общин и местного самоуправления.

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