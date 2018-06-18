В Подмосковье построят три платных путепровода

Три компании заключили с правительством Московской области соглашения о строительстве путепроводов через железнодорожные пути. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 18 июня.

«Новые инфраструктурные объекты появятся в наиболее проблемных местах пересечений автомобильных и железных дорог в Ступине, Шатуре и Сергиево-Посадском районе», — рассказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Путепровод вблизи платформы Желтиково в Сергиево-Посадском районе обеспечит прямое сообщение между Сергиевым Посадом и Дмитровом. Новый дорожный объект в поселке Малино позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Малино — Панино и обеспечит прямое сообщение между федеральными дорогами. Путепровод в деревне Новосидориха свяжет городской округ Рошаль с городским округом Шатура, уточнятся в сообщении.

«Перечисленные объекты повысят безопасность дорожного движения и значительно улучшат транспортную ситуацию в регионе. Срок действия концессионных соглашений — 25,5 лет», — добавил Буцаев.

Общий объем частных инвестиций в проекты составит порядка двух миллиардов рублей. После завершения строительства объекты будут переданы в собственность Московской области.