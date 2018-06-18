Найден способ сходить в туалет в свадебном платье

Женщина нашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье, сообщает Mirror.

Лайфхаком поделился Facebook-аккаунт Djsweeby. Одна из невест рассказала, как можно использовать синюю сумку для покупок IKEA в туалете вместо помощи нескольких подруг.

Женщина сделала отверстие в сумке и надела ее как юбку, размещая внутри длинный подол платья. «Мой свадебный помощник обошелся в 0,8 евро, и я сделала его прямо за день до церемонии. Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки», — написала она в посте, который собрал 20 тысяч лайков и более 8 тысяч репостов.

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В июне внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры, наклеенные на подошвы ее ступней. По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета. Чтобы во время ходьбы обувь на высоких каблуках не соскальзывала со ступней, женщины должны прикреплять ее к ногам таким способом.

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