На Марсе нашли источник воды и инопланетной жизни

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Планетологи Университета Джона Хопкинса в США выявили причину формирования геологической структуры Medusae Fossae, происхождение которой ранее было для ученых непонятным. Согласно выводам исследователей, формация появилась в результате катастрофических извержений вулкана, которые также привели к возникновению водоемов и, возможно, жизни. Статья с результатами научной работы опубликована в Journal of Geophysical Research: Planets.

Формация Medusae Fossae представляет собой массивное геологическое образование, сложенное из мягких эродированных пород, расположенное рядом с экватором планеты и протянувшееся на восемь тысяч километров. Часть формации имеет гладкий и волнистый рельеф, однако в некоторых областях находятся долины и хребты. Согласно радиолокационным данным, Medusae Fossae содержит пористые породы (например, вулканический пепел), а также ледниковые отложения, количество которых сравнимо с южной полярной шапкой Марса.

В новой работе ученые проанализировали гравиметрические данные со спутников. При гравиметрии измеряется поле силы тяжести, что позволило определить плотность пород формации. Оказалось, что они лишь на две трети столь же плотные, как остальная часть коры. Это объясняется необычайной пористостью отложений, что указывает на их взрывное вулканическое происхождение.

Таким образом, было продемонстрировано, что формация образовалась более трех миллиардов лет назад во время катастрофических вулканических извержений. Пепел, выбрасываемый в атмосферу, осаждался на поверхности, собираясь у подножия возвышенностей. Со временем он отвердевал, становясь частью формации, и половина пород разрушилась в результате эрозии, что создало разнообразные элементы рельефа.

Medusae Fossae в 100 раз массивнее, чем самое крупное из подобных образований на Земле, что делает его самым большим отложением, сформировавшимся в результате взрывной вулканической активности, из известных в Солнечной системе.

Исследователи считают, что во время массивных извержений, приведших к появлению формации, в атмосферу Красной планеты было выброшено огромное количество воды, достаточное для появления глобального водного покрова толщиной более девяти сантиметров. Парниковые газы согрели поверхность Марса, сделав ее пригодной для существования жидких водоемов и примитивных живых организмов.

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