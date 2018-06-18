Шнурову дали совет по «качественному осеменению телок»

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил профессиональное напутствие от сыровара Олега Сироты. Диалог опубликован в Twitter в понедельник, 18 июня.

Шнуров написал, что подумывает заняться сыроварением, и Сирота пришел к нему в комментарии. Он дал совет по «качественному осеменению телок» и рекомендовал «мять их за титьки». «Это серьезнейшее дело, нахрапом нельзя. И это... кодироваться надо. Хотя бы на посевную», — добавил сыровар.

Ранее в июне Шнуров написал стихотворение о недостижимом пенсионном возрасте.

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