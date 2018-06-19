«Мертвец» пришел на собственные похороны

Житель Парагвая явился на собственные похороны, чем шокировал родственников. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в деревне Санта Тереза в департаменте Амамбай. 20-летний Хуан Рамон Альфонсо Пеньяо (Juan Ramon Alfonso Penayo) считался пропавшим на протяжении нескольких дней.

Полиция обнаружила останки тела неизвестного, которые не смогла опознать. Семья Пеньяо решила, что они принадлежат ему. В деревне орудует наркобанда, поэтому родственники подумали, что молодой человек был убит членами группировки.

Сожженные неопознанные останки передали семье парагвайца, чтобы они организовали похороны. Но прямо во время прощания с телом Хуан Рамон вошел в дом.

Издание отмечает, что из-за слабого контроля на границе с бразильскими городами в этих районах процветает преступность, в том числе и торговля наркотиками.

В феврале китаец скончался после того, как его жена посчитала его мертвым и отправила его тело в морг. Женщина не смогла разбудить супруга и, поскольку тот страдал от рака поджелудочной, решила, что он умер.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!