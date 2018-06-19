Илон Маск вычислил диверсанта в Tesla

Глава Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников компании в «масштабном и разрушительном саботаже», назвав его диверсантом. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на электронное письмо Маска, разосланное персоналу Tesla.

По его словам, неназванный работник совершил «прямые изменения в коде» внутренних систем и передавал данные третьим лицам. Пошел он на такой шаг из-за того, что не получил повышение на работе, заявил глава компании.

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Tesla проводит расследование, чтобы выяснить, были ли у нарушителя сообщники среди коллег или в других компаниях. «Как вы знаете, есть довольно большой список компаний, которые желают Tesla смерти», — добавил Маск.

Ранее сообщалось, что производитель электромобилей уволит около девяти процентов своих сотрудников для сокращения расходов и сохранения рентабельности выпуска электрокаров. В начале мая Tesla отчиталась об убытках пятый квартал подряд.

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