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В Tesla пройдут массовые увольнения

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Производитель электромобилей Tesla уволит около девяти процентов своих сотрудников для сокращения расходов и сохранения рентабельности выпуска электрокаров, объявил глава компании Илон Маск в своем Twitter.

«В последние годы Tesla стремительно развивалась и эволюционировала, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас», — отметил он.

По данным на декабрь 2017 года в Tesla работали 37543 человека.

На ежегодном собрании акционеров Tesla, которое состоялось на прошлой неделе, рассматривались два предложения по изменениям в правлении компании: уход Илона Маска с поста председателя совета директоров компании, а также отказ переизбрать трех директоров. В результате голосования оба предложения были отвергнуты.

Tesla в начале мая отчиталась об убытках пятый квартал подряд.

За первые три месяца 2018 года потери Tesla стали рекордными — 710 миллионов долларов. В конце 2017 года компания не уложилась в сроки производства и поставок Model 3.

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