Робби Уильямс объяснился за «фак» на чемпионате мира

Британский певец Робби Уильямс объяснил, зачем показал средний палец на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Артист выступил на программе This Morning, видеозапись его интервью появилась на YouTube во вторник, 19 июня.

«На подобных мероприятиях главное — не спровоцировать международный конфликт. И, знаете, мне это удалось. Я очень переживал, у меня оставалась всего одна минута, я не знал, успею ли закончить петь. Так что я показал, что осталась одна минута», — отметил Уильямс.

Исполнитель признался, что порой ему становится сложно сдерживать себя: «Я не могу доверять сам себе. На меня что-то находит, я это делаю, а пять минут спустя такой: "Я что, правда это сделал?"»

Робби Уильямс показал «фак» на камеру в прямом эфире во время исполнения композиции Rock DJ, пропев «я сделал это бесплатно». Он выступал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве перед матчем между Россией и Саудовской Аравией.

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